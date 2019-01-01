مدرب إسبانيا يطالب سيبايوس باستغلال فرصته مع أرسنال

اللاعب قدم مستويات مميزة بالأسابيع الأولى مع المدفعجية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

حث روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لاعب وسط الفريق داني سيبايوس، على استغلال فرصته في الفترة القادمة.

سيبايوس انتقل مؤخراً لنادي أرسنال الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد فشله في اللعب كأساسي مع ريال مدريد.

صاحب الـ23 عاماً ظهر بمستوى مميز في الأسابيع الأولى مع المدفعجية، ليدخل بتشكيل مورينو لتصفيات يورو 2020.

وقال مدرب إسبانيا عن سيبايوس:"أريده ان يلعب بشكل مستمر، من المهم جداً لأي لاعب الحصول على الدقائق الكافية في الملعب".

وأضاف:"الأمر لا يخصني عندما يتعلق بعدم إشراك زيدان له مع ريال مدريد، ولكني أريده الظهور بصفة أساسية مع أرسنال".

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يذكر أن سيبايوس لديه برصيده 6 مباريات دولية، ويمكنه زيادتهم عندما تلعب إسبانيا مع رومانيا وجزر الفارو بتصفيات اليورو.