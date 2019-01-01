روبرتسون يُهاجم زملاءه بعد الخسارة من روسيا

حظوظ الفريق تتقلص كثيراً في التأهل لليورو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

شن أندرو روبرتسون ظهير ليفربول ومنتخب اسكتلندا، هجوماً عنيفاً على زملائه، بعد الخسارة من روسيا في تصفيات يورو 2020.

اسكتلندا نجحت في التقدم بعد 10 دقائق من المباراة، ولكن روسيا تمكنت من العودة وتفوقت بهدفين مقابل هدف.

وقال روبرتسون بعد الخسارة:"هناك حالة شديدة جداً من الإحباط، يمكنك الشعور بذلك عندما تنظر للمدرجات".

وأضاف:"يجب أن نلوم أنفسنا فقط، الجماهير لها كل الحق في الهجوم علينا، ما قدمناه لم يكن جيداً بما فيه الكفاية".

وتابع:"أشعر بغضب شديد من المستوى الذي ظهرت به، وكل ما فعله الفريق ماعدا ديفيد مارشال فقط".

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واستكمل قائد الفريق:"من الصعب تحقيق الفوز عندما يكون لديك 10 لاعبين لا يظهرون ولايقدمون أقصى ما عندهم".

يذكر أن الفوز جعل رصيد اسكتلندا يتجمد عند 6 نقاط فقط، بفارق 9 نقاط كاملة عن بلجيكا صاحبة المركز الأول.