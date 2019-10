بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تشهد مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره التشيكي، مساء اليوم الجمعة بتصفيات يورو 2020، مناسبة خاصة جداً بتشكيل الأسود الثلاثة.

المدرب جاريث ساوثجيت وضع قائمة المباراة الأساسية، لتشهد ظاهرة لم تحدث منذ عام 2006.

المدير الفني للأسود قرر الاعتماد على الثنائي كيران تريبير ظهير أتلتيكو مدريد وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.

2 - have named two players (Trippier & Sancho) in their starting XI for a match who are playing their club football for non-English clubs; the last time that happened was in the 2006 World quarter-final against (Beckham & Hargreaves). Continental. pic.twitter.com/3clGj0dChT