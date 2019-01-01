تصفيات اليورو .. بأقل مجهود إسبانيا تقسو على رومانيا بخماسية

المنتخب الإسباني ينهي تصفيات اليورو بخماسية نظيفة

حقق المنتخب الإسباني، فوزاً سهلاً على حساب نظيره الروماني بخمسة أهداف دون رد، في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وضمن المنتخب الإسباني، تأهله إلى البطولة من قبل بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته برصيد 26 نقطة.

فابيان رويز افتتح التسجيل لمنتخب اللاروخا في الدقيقة الثامنة، بعد متابعة لكرة تصدى لها الحارس ووضعها رويز بقوة في الشباك.

وبعد مرور 33 دقيقة من عمر المباراة، أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بكرة رأسية بعد عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيمن.

وبعد 10 دقائق، أضاف مورينو الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها على صدره ثم سددها في الشباك.

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وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وبالنيران الصديقة سجل ادريان روس الهدف الرابع لإسبانيا بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بلحظات قليلة، استطاع اويارزابال تسجيل الهدف الخامس بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.