تصفيات اليورو .. إنجلترا تقسو على مونتينيجرو بسبعة أهداف

إنجلترا تواصل تربعها على صدارة المجموعة

نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على نظيره، مونتينيجرو بسبعة أهداف دون رد لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

شوط المباراة الأول انتهى بفوز الأسود الثلاثة، بخمسة أهداف دون رد، سجل منها هاري كين هاتريك.

واستطاع مدافع ليستر سيتي المتألق بين تشايلويل صناعة ثلاثة أهداف، ليصبح أول مدافع إنجليزي يحقق هذا الرقم منذ جلين جونسون في 2009.

تشامبرلين افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 11، وبعد ست دقائق تمكن كين من إضافة الهدف الثاني، وسريعاً أضاف الهدف الثاني الشخصي له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 24.

وبعد مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، سجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع، وفي الدقيقة 37 أتم كين الهاتريك بهدف خامس.

الشوط الثاني كان اللعب أهدأ، وبالنيران الصديقة في الدقيقة 66 استقبل الضيوف الهدف السادس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، افتتح المهاجم الشاب تامي إبراهام أهدافه الدولية مع منتخب بلاده ووقع على الهدف السابع.

وبهذه النتيجة يواصل المنتخب الإنجليزي تربعه على صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني.