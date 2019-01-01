تصفيات اليورو .. أيسلندا تخمد انتفاضة تركيا، وأيرلندا الشمالية تُفسد ثمانية ألمانيا

أنهى المنتخب الأيسلندي الانتفاضة التركية بعد التغلب على بطل العالم المنتخب الفرنسي في الجولة الماضية، وذلك بالتغلب على أحفاد العثمانيين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "لاواردالسفولور ستاديوم" في آخر ساعات الثلاثاء.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب الإيسلندي قد قلب موازين المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تركيا وفرنسا في عدد النقاط، ولكل منهم 9 نقاط، بعد فوز الديوك على أندورا في نفس التوقيت برباعية بلا هوادة، ويتبعهم المنتخب الألباني في المرتبة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد انتصاره على مولوفا بهدفين نظيفين.

وفي المجموعة التاسعة، واصل المنتخب الروسي مطاردة نظيره البلجيكي على الصدارة، بانتصار ثمين على قبرص بهدف وحيد سجله اليكسي بونوف، ليرفع الدب الروسي رصيده لتسع نقاط، متأخرًا بثلاث نقاط عن المنتخب البلجيكي، الذي أضاف المنتخب الاسكتلندي لقائمة ضحاياه، بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة، وفي نفس التوقيت فازت كازاخستان على سان مارينو بنتيجة 4-0.

وقز المنتخب الكازاخستاني إلى المركز الثالث بوصوله للنقطة السادسة، بفارق الأهداف عن منتخب القلوب الشجاعة، ثم قبرص بثلاث نقاط وسان مارينو بلا نقاط في ذيل المجموعة.

وعلى ملعب "جروباما أرينا"، استغل المنتخب المجري غياب كرواتيا عن الجولة، بانتصار لا يقدر بثمن على المنتخب الويلزي بهدف نظيف، ليحتل صدارة المجموعة الخامسة بتسع نقاط، بفارق 6 نقاط عن وصيف بطل العالم، ومثلهم عن المنتخب السلوفاكي الذي فاز هو الآخر إذربيجان بخماسية مقابل هدف خارج القواعد.

وفي المجموعة الحديدية الثالثة، واصل المنتخب الايرلندي الشمالي عروضه الرائعة، بتحقيق الفوز على روسيا البيضاء بهدف للاشيء، ليحافظ المنتخب البريطاني على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة في أول 4 مواجهات، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الألماني، الذي فاز في نفس التوقيت على استونيا بنتيجة عريضة وصل قوامها لثمانية أهداف دون رد، فيما غاب المنتخب الهولندي عن مباريات الجولة، وظل كما هو بثلاث نقاط من مباراتين.

أما مواجهات المجموعة العاشرة، فأسفرت عن سقوط المنتخب اليوناني على أرضه ووسط جماهيره أمام المنتخب الآرميني بنتيجة 3-2، ليتراجع أحفاد الإغريق من المركز الثالث إلى الخامس بتجمد رصيدهم عند 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب البوسنة في نفس النقاط بعد هزيمته أمام إيطاليا ، فيما افتك أصدقاء هنريخ مخيتريان المركز الثالث، بالوصول للنقطة السادسة.

وفي نفس المجموعة، انفرد المنتخب الفنلندي بالوصافة بعد الفوز على ليشتنشتاين بهدفين نظيفين، رافعًا رصيده لتسع نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإيطالي بثلاث نقاط، تاركا مضيفه في ذيل المجموعة بلا نقاط.