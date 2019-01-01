عبد الله الحمدان: قلة التركيز سبب تعادل السعودية مع اليمن

تعادل مخيب للأخضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فرط المنتخب السعودي بأول 3 نقاط له في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 واكتفى بنقطة واحدة بتعادله المخيب أمام اليمن في البحرين 2-2.

ورغم الفوارق الواضحة بين المنتخبين إلا أن الفريق اليمنى لعب مباراة ممتازة ونجح في التقدم على السعودية مرتين، أولًا بواسطة محسن قراوي لكن هتان باهبري عادل النتيجة للأخضر، وبعدها عبر عمر الداحي لكن سالم الدوسري سجل هدف التعادل الثاني للمنتخب السعودي.

فيديو | شاهد هدف اليمن المذهل ضد السعودية

المهاجم عبد الله الحمدان تحدث عقب اللقاء مؤكدًا أنهم لم يُقللوا من احترام الفريق اليمني لكن ما عابهم كان قلة التركيز في بداية المباراة.

مضيفًا "الحمد لله على كل حال، كنا نطمح للنقاط الثلاثة لكن لم يُحالفنا التوفيق، نشكر الجماهير على قدومها ودعمها لنا ونعدهم بالتعويض في المباريات القادمة".

تابع حول تصريحات زميله هتان باهبري بشأن طريقة لعب المدرب هيرفي رينارد "صحيح، نحن نلعب لأول مرة بتلك التشكيلة بعد مباراة مالي في المعسكر الأخير، لكن تلك قرارات المدرب ويجب علينا احترامها، في النهاية هو صاحب القرار".

وأتم مهاجم الشباب صاحب الـ19 عامًا حديثه بالتأكيد على افتقاد المنتخب لمحمد كنو الذي استبعد من المباراة لأسباب انضباطية كما أعلن المدرب الفرنسي، لكن مشددًا في نفس الوقت أن اللاعبين لم يقصروا أبدًا.