تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

تصريح يزيد قلق الاتحاد .. كريم بنزيما يوضح موقفه من كلاسيكو الهلال بعد الإصابة

زهيرة عادل
Karim Benzema - Ittihad 2023Getty
كريم بنزيماالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

الفرنسي أصيب في أول شوط من مواجهة الاتحاد والوحدة، ليخسر العميد قائده

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

خرج الاتحاد بثلاث نقاط من مواجهة الوحدة، لكنه خسر قائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، وساهم اللاعب في توتر الأجواء بشكل أكبر بتصريحه حول الإصابة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد حقق الفوز أمس الإثنين، أمام فرسان مكة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، في لقاء أصيب به الفرنسي في الدقيقة 36 ولم يستطع استكماله.

حتى الآن، تشير الفحوصات الأولية معاناته من إصابة عضلية في العضلة الخلفية، لكن يبدو أن الجهاز الطبي لم يطمئن بنزيما بعد.

المباراة التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النجم الفرنسي وأثناء مغادرته لملعب اللقاء، أجاب على سؤال برنامج "أكشن مع وليد"، حول فرص لحاقه بكلاسيكو الهلال بـ"لا أعلم .. لا أعلم"، ليزيد من قلق الجمهور.

كلاسيكو العميد والزعيم من المقرر أن يقام في الأول من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة، وهو الأول لبنزيما في تاريخه، لكن الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء، ستكشف موقفه بشكل رسمي.

يذكر أن بنزيما لم يسجل إلا هدف وحيد خلال الأربع مباريات التي شارك بها في دوري روشن، بينما حقق فريقه العلامة الكاملة حاصدًا 12 نقطة ومتصدرًا لجدول الترتيب.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

181200 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90057كريم بنزيما
  • 9441خاليدو كوليبالي
  • 16934روبرتو فيرمينو
  • 7561نجولو كانتي
  • 18785مارسيلو بروزوفيتش
  • 38422صفقة أخرى
181200 الأصوات

اختيارات المحررين