دوري أبطال أوروبا

جريزمان يرفض الاستسلام: لن نذهب للسياحة في باريس

دينا جركس
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رفض الاستسلام
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هنّأ مواطنه مبابي على الهاتريك واعترف بتفوق الخصم.. جريزمان يرفض الاستسلام رغم النتيجة العريضة

إعترف مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان بتفوق باريس سان جيرمان رغم جهوزية برشلونة قبل المباراة التي انتهت باكتساح الفريق الضيف للبلاوغرانا برباعية سجّل منها كيليان مبابي هاتريك وهدفاً لمويس كين، مقابل هدف من ركلة جزاء لبرشلونة أحرزه ليونيل ميسي.

وقال جريزمان بعد المباراة: "كنا جاهزين للمباراة، لكنهم كانوا أفضل منا، هي خسارة كبيرة ومؤلمة، ليس هناك الكثير ليُقال".

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وأضاف: "هناك مرحلة عودة، سنذهب ونريد تحقيق نتيجة إيجابية، لن نذهب للسياحة في باريس".

وختم مهنئاً مواطنه كيليان مبابي بالقول: "باريس يملك لاعباً للمستقبل، سيصبح بمستوي ميسي وكريستيانو قريباً"

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