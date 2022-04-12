كشف الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو العديد من التفاصيل المؤلمة في حياته الشخصية، خصوصا تلك المتعلقة بوفاة أمه في حادث سير بالبرتغال.

وقال كانسيلو في تصريحات للجريدة الرسمية لدوري أبطال أوروبا: "عندما فقدت أمي، شعرت أنني محبط حتى النخاع، كنت كإنسان آلي مطالب بتخطي شيء ما وفعل ما ينبغي أن يفعله بشكل يومي".

كانسيلو فقد والدته في حادث سير عام 2013 بالقرب من مقر تدريبات بنفيكا أين كان في صباع لاعبًا في ناشئي العملاق البرتغالي.

انتهت متعة كرة القدم

يواصل كانسيلو الذي تعرض للحادثة ذاتها بعمر 18 عامًا مع أخيه بيدرو وكلاهما أصيب إصابات خفيفة: "حينما فقدتها لم أعد أشعر بمتعة كرة القدم، كنت ألعب الكرة لأنني ينبغي أن أفعل ذلك، حبي للعبة تراجع كثيرًا، وابتسامتي عادت ولكن ببطء".

ويستطرد: "في كل مرة أحقق فيها إنجازًا هامًا، أشعر أن هناك شيئًا ما ينقصني، ولذلك كلما ذهبت إلى البرتغال أزور قبرها ويكون هذا كافيًا كي أشعر بأحاسيس جيدة، حتى لو كنت فقط إلى جوارها وغير ملامس لها جسديًا، هذا يجعلني أفضل على كافة المستويات ويطرد الطاقة السلبية".

سأجعلها فخورة بي

ويتحدث عنها أكثر فيقول: "شخصيتي تشبهها كثيرًا، أنا فقط من أعرف ماذا قدمت لي، وما هي المصاعب التي واجهناها سويًا، والنقاشات التي دارت بيننا حين لم يكن هناك مال في المنزل".

ويختم قائلًا: "كنت أقول لها إنني سأفعل كل شيء من أجل مستقبل أفضل تتوقف فيه عن العمل، والآن وهي في المكان الذي توجد به، أفعل كل ما بوسعي لأجعلها فخورة بي، لقد كانت شخصًا ودودًا جالبًا للسعادة حتى وهي متعبة، لقد كانت دائمًا تحصل على الوقت من أجلي أنا وأخي، ومن ناحيتي أحرص على منح شريكتي وابنتي ذات الحب الذي حصلت عليه منها".

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