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كأس الملك الاسباني

راموس: هدف على طريقة بانينكا؟ مزاجي جيد

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تصريحات راموس عن فوز ريال مدريد على جيرونا وهدف بانينكا ومستوى بنزيما
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أنّ فريقه تطور كثيرًا في الفترة الأخيرة وظهر ذلك أمام جيرونا كما تحدث عن ركلة الجزاء على طريقة بانينكا.

راموس سجل هدفين في ليلة فوز ريال مدريد أمام جيرونا برباعية لهدفين في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة: "أنا في مزاج عالي وحالة نفسية جيدة في الوقت الراهن وتسجيلي الأهداف على طريقة بانينكا أكبر دليل".

وتابع: "أحب تسديد ركلات الجزاء بهذه الطريقة وحينما يبدأ الحراس في التصدي لها سوف أغير أسلوبي وأضعها على أحد الجهات".

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مدافع الميرنجي أكد أنّ مستوى الفريق تحسن في المباريات الأخيرة بعد الفوز على ريال بيتيس وإشبيلية وكذلك مباراة الكأس ضد جيرونا.

وواصل: "لم نحسم التأهل حتى الآن، كل شيء قد يحدث وعلينا التركيز في لقاء الإياب وكنت أتمنى الخروج بشباك نظيفة".

واختتم: "لم أكن أود أن يسجلوا هدفين ولكن هذا ما حدث وقدمنا شوطًا ثان جيد لللغاية. أتمنى الاستمرار في التحسن على مستوى الأداء والنتيجة".

ريال مدريد لم يصل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا منذ 2014 حينما حقق اللقب مع كارلو أنشيلوتي.

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