تصريحات إنفانتينو حول الهجرة إلى أوروبا تُغضب إفريقيا .. ورئيس "فيفا" يدافع عن نفسه!

يرى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين قد تمنع "موت الأفارقة في البحر" أثناء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ويعمل إنفانتينو على دفع مشروع مستقبل كرة القدم المثير للجدل منذ عدة أشهر، حيث يقود أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق المبادرة التي اقترحت تنظيم كأس العالم كل عامين بدلًا من كل أربعة أعوام.

وتم رفض الخطط على نطاق واسع من قبل المنظمات الأوروبية والسياسية، لكن إنفانتينو لا يزال متمسكًا بالخطط، ويدعي الآن أن التغيير محوري لمستقبل كرة القدم في البلدان الإفريقية.

ماذا قال إنفانتينو؟

رئيس "فيفا" خاطر بأن يتلقى رد فعل عنيف من خلال الإيحاء بأن مضاعفة وتيرة بطولة كأس العالم يمكن أن تمنع المهاجرين الأفارقة من المخاطرة بحياتهم للدخول إلى أوروبا بحثًا عن "فرص".

وقال إنفانتينو أمام جمعية المجلس الأوروبي: "هذا الموضوع لا يتعلق بما إذا كنا نريد كأس العالم كل عامين، لكن حول ما نريد أن نفعله لمستقبل كرة القدم".

وأضاف: "إذا فكرنا في بقية العالم والغالبية العظمى من أوروبا، فعلينا أن نفكر فيما تقدمه كرة القدم، كرة القدم تتمحور حول الفرص والأمل والمنتخبات، لا يمكننا أن نقول لبقية العالم، أعطونا أموالكم لكن شاهدونا على التلفاز، نحن بحاجة إلى تضمينهم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لإشراك العالم بأسره لمنح الأمل للأفارقة حتى لا يحتاجوا لعبور البحر الأبيض المتوسط من أجل إيجاد حياة أفضل، لكن على الأرجح يموتون في البحر".

وأكمل: "نحن بحاجة لإعطاء الفرص، لإعطاء الكرامة، ليس عن طريق الصدقة، ولكن بالسماح لبقية العالم بالمشاركة، ربما إقامة كأس العالم كل عامين ليس الحال، نحن نناقش الأمر".

إنفانتينو يفسر تصريحاته!

أثارت تصريحات رئيس "فيفا" عاصفة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، ما اضطره إلى محاولة تفسيرها سريعًا.

ونشر الحساب الرسمي للإعلام في الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مجموعة من التغريدات لتفسير تصريحات إنفانتينو.

وجاء في التغريدات التي نُشرت على لسان إنفانتينو: "بالنظر إلى بعض التعليقات التي أدليت بها أمام مجلس أوروبا في وقت سابق من اليوم، يبدو أنه تم تفسيرها بشكل سيئ وأُخرجت من سياقها".

وأضاف: "أود أن أوضح أنه في خطابي، كانت رسالتي العامة هي أن كل شخص في موقع صنع القرار يتحمل مسؤولية المساعدة في تحسين وضع الناس في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "إذا كان هناك المزيد من الفرص المتاحة، بما في ذلك في إفريقيا، لكن بالتأكيد الأمر لا يقتصر على تلك القارة، فمن المفترض أن يتيح ذلك للناس اغتنام الفرص في بلدانهم".

واختتم إنفانتينو: "ذلك كان تعليقًا عامًا، ولم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بإمكانية إقامة بطولة كأس العالم كل عامين".

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