تصرف مثير من فيفا بعد فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

رد فعل الفيفا بعد فسخ عقد رونالدو

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ورقة التشكيل الرسمي لمباراة فريقه أمام غانا، ببطولة كأس العالم قطر 2022، كلاعب حر بدون نادٍ

وتم فسخ عقد رونالدو مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل 48 ساعة من مشاركته ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب البرتغال.

ويبدأ فريق المدرب فرناندو سانتوس حملته في كأس العالم ضد منتخب غانا، بالمجموعة الثامنة ومعه منتخبات كوريا الجنوبية وأوروجواي.

ويسعى رونالدو من خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الجارية في تقديم أفضل مستوياته من أجل الحصول على عرض قوى بعد انتهاء البطولة، والانتقال إليه بشهر يناير المقبل.

وسارع المشجعون في الرد على صورة ورقة التشكيل الرسمي للبرتغال، معلقين:" لا يوجد وكيل مجاني على رونالدو مجرد مجنون" ، ورد مستخدم آخر: "نعم تبدو غريبة جدًا ".

وتعبتر نسخة بطولة كأس العالم الجارية هي الأخيرة لرونالدو، لذلك سيحاول بقوة للتتويج بلقبها مع منتخب البرتغال وتحقيق أول لقب عالمي له.