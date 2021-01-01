تصرف غريب يهدد باستبعاد النفيعي من انتخابات الأهلي بعد ترشحه

هل سيتم استبعاد النفيعي من انتخابات الأهلي؟

تقدم ماجد النفيعي بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد مطالبة من بعض جماهير الراقي، بالترشح على رئاسة النادي، خلفًا للمستقيل عبد الإله مؤمنة.

وتقدم عبد الإله مؤمنة باستقالته من رئاسة النادي الأهلي مؤخرًا لوزارة الرياضة، والتي وافقت على الاستقالة، وقامت بتعيين وليد غازي سلطان، المدير التنفيذي للنادي، بتسيير أعمال النادي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفتحت وزارة الرياضة باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، بداية من يوم الأحد الماضي، وذلك وفقًا للإجراءات التي سيعلن عنها النادي.

النفيعي يترشح للرئاسة

وأعلن النفيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، وذلك لرغبة محبي وجمهور الأهلي والمقربين له، وفقًا لما أعلنه.

وجاء نص تغريدة النفيعي كالآتي: "استجابة لرغبة ومحبي وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي، تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، سائلًا الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وبذلك يدخل النفيعي في سباق الترشح على رئاسة النادي الأهلي، خلفًا للرئيس السابق والذي تقدم باستقالته عبد الإله مؤمنة.

تصرف يهدد باستبعاده

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النفيعي قام بتصرف قد يكلفه الاستبعاد من الانتخابات قبل إقامتها، وهو رفضه التوقيع على تعهد ديون النادي السابقة.

تصرف النفيعي برفض التوقيع على تعهد بتسديد الديون المستحقة على النادي، قد يدفع وزارة الرياضة باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين على منصب رئيس الراقي.

كم تبلغ ديون النادي الأهلي؟

وفقًا لما أكدت العديد من التقارير الصحفية، فإن ديون النادي الأهلي تصل إلى 170 مليون ريال سعودي، يجب تسديد منها 37 مليون في أقرب وقت من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وفي حالة عدم حصول الأهلي على شهادة الكفاءة المالية، سيتم حرمانه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لما ينص عليه قانون وزارة الرياضة للكفاءة المالية للأندية.

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النفيعي يرغب في العودة للرئاسة

ويرغب ماجد النفيعي للعودة إلى كرسي رئاسة النادي الأهلي مرة أخرى، بعدما تولى المسؤولية لأول مرة عام 2018، خلفًا للأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، قبل أن يرحل.

وتقدم النفيعي باستقالته بعد أشهر قليلة من رئاسته للنادي الأهلي، وذلك في ديسمبر 2018، بعد مطالبات من جانب الجماهير التي قامت بالضغط عليه من أجل الاستقالة.

النفيعي يريد العودة إلى الأهلي من أجل إنقاذه من الأزمات الإدارية التي يعاني منها حاليًا، والتي تؤثر بشكل كبير على نتائج الفريق الأول لكرة القدم في كافة البطولات.

مهمة صعبة والمرشحين

مهمة تولي رئاسة النادي الأهلي خلال الوقت الحالي هي الأصعب، خاصة في ظل الديون الضخمة التي يعاني منها الفريق، ولضيق الوقت للحصول على شهادة الكفاءة المالية، والعديد من الأزمات الإدارية.

وترشح أيضًا على منصب الرئاسة زياد اليوسف، الذي أعلن عن ترشحه بعد اجتماعه بعدد من رموز النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، والذين طالبوه بالترشح.

ولكن يبقى النفيعي هو المرشح الأقوى على كرسي الرئاسة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به، خاصة من الأمير منصور بن مشعل.