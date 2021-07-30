تصرف جديد من باريس سان جيرمان يغضب مبابي

العلاقة بين باريس سان جيرمان ولاعبهم كيليان مبابي تزداد توترًا يومًا بعد يوم.

تستمر لعبة القط والفأر بين الفرنسي كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان.

آخر ما أزعج اللاعب الفرنسي من ناديه كان نشرهم لحوار مع اللاعب منذ أيام يعود تاريخ إجرائه إلى مايو الماضي.

ما الحوار الذي أزعج مبابي؟

نشر باريس سان جيرمان حوارًا مع لاعبه مبابي مؤخرًا يتحدث فيه اللاعب عن رغبته في الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان.

اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد تعاقده بعد مع باريس وسط تقارير عن رغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف تحديدًا إلى ريال مدريد.

لماذا غضب مبابي من الحوار المنشور؟

بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن مبابي غاضب من توقيت نشر الحوار لأنه يراه نوعًا من الضغط عليه لتجديد عقده مع الفريق.

وكلاء اللاعب، عائلته، يرون أن الحوار الذي أجراه اللاعب في مايو الماضي كان يجب نشره في يونيو وليس نهاية يوليو.

ويتردد اسم مبابي كثيرًا في سوق الانتقالات الحالية مع قرب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان وعدم رغبته في تجديد تعاقده.

ويحاول باريس بشتى الطرق إقناع كيليان لتمديد تعاقده، ويتولى ناصر الخليفي رئيس ومالك باريس شخصيًا المفاوضات.

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