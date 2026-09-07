ردًا على قرار فينورد .. تصرف غريب من أنيس الحاج موسى بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد!

يبدو أن الدولي الجزائري أنيس الحاج موسى، المحترف في فينورد الهولندي، قرر التعليق على فشل انتقاله إلى الاتحاد، على طريقته الخاصة، من خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام اللاعب الجزائري بتغيير صورته الشخصية عبر منصة (إنستجرام)، حيث كانت صورته السابقة تظهره مرتديًا قميص فينورد، قبل أن يغيّرها بصورة جديدة، تظهره مرتديًا قميص منتخب الجزائر، ويضع قناع أكسجين على وجهه.

وباتت صورة أنيس الحاج موسى الجديدة، بمثابة "مؤشر" على رد فعله إزاء فشل انتقاله إلى السعودية، خاصة وأن نادي الاتحاد كان يرغب في استقطاب اللاعب وقدم عرضًا قياسيًا، إلا أن نادي روتردام لم يرضخ في النهاية.

Instagram

وبحسب "فوتبال إنترناشيونال"، فقد كان ذلك مرتبطًا بالمطالب التي فرضها فينورد على الاتحاد، حيث اشترط النادي الهولندي ضمانًا مصرفيًا، وهو الذي عطل الصفقة على العميد في الساعات الأخيرة.

تدخل مسؤولي فينورد وراء فشل الصفقة

وأكد الإعلامي بن جاكوبس، بأن عضوي مجلس إدارة فينورد، ديفي ريجو وروبرت إينهورن، عطلا انتقال أنيس الحاج إلى الاتحاد، رغم تلبية العميد لجميع الشروط المطلوبة التي بلغت قيمتها 42.5 مليون يورو، أي أكثر من 12 ضعف المبلغ الذي دفعه النادي الهولندي في اللاعب، بقيمة 3.5 ملايين يورو، بعد مطالبة الاتحاد بضمان بنكي لم يكن عملاق جدة مستعدًا لتقديمه.

وتشير التقارير إلى وجود خلافات داخلية في فينورد، حيث هددت رابطة أصدقاء فينورد بمغادرة مجلس الإدارة في حالة بيع الحاج موسى، علمًا بأن هذه الرابطة كانت من أبرز الداعيم لتعيين إينهورن، وقد واجه النادي مشكلة مماثلة في صفقة انتقال جيفاريو ريد الفاشلة إلى روما.

خطأ مفاوض الاتحاد

وذكر وليد الشهري، المرشح السابق لنادي الاتحاد، بأنه تواصل مع مدرب فينورد، جيوفاني فان برونكهورست، للسؤال بشأن وضع الجزائري أنيس الحاج موسى، الذي يعد مطلبًا كبيرًا لدى العميد قبل انتهاء الفترة الصيفية.

وقال الشهري، في تغريدة عبر منصة (إكس)، إن ما ذكره فان برونكهورست، جعله يطالب الملاك الجدد بإعادة التفكير في أداء مفاوض الاتحاد قبل التجديد له، خاصة وأن صحفيًا ألمانيًا أخبره بأن التفاوض مع الياباني ريتسو دوان (الذي انسحب فجأة من الانضمام إلى الاتحاد)، تأخر في الإنهاء إلى ما قبل انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الألماني، ما تسبب في رفع فريقه آينتراخت فرانكفورت، لقيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو، بعد موافقته مسبقًا على 17 مليون.

الاتحاد حسم صفقة فينالدوم

وفي ظل عدم توصل الاتحاد إلى اتفاق مع فينورد، لضم أنيس الحاج موسى، فقد أعلن العميد عن تعاقده رسميًا مع النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الاتفاق، بعقد لمدة موسم رياضي واحد.

وكان الاتحاد قد كثّف مساعيه من أجل التعاقد مع جناح أجنبي، من أجل تعويض الفرنسي موسى ديابي الذي عاد إلى ناديه الأسبق باير ليفركوزن.