تشيلسي يواجه لجنة قيم يويفا للمرة الثانية

على خلفية أحداث مباراة مالمو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تم توجيه الاتهام لناديي تشيلسي الإنجليزي ومالمو السويدي عقب مباراة الفريقين الأخيرة في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

جاء ذلك على خلفية اقتحام بعض الجماهير للملعب بالإضافة لإلقائهم ببعض الأغراض داخل أرضية الملعب.

وسيتم التعامل مع تلك الاتهامات من جانب لجنة القيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الثامن والعشرين من مارس القادم.

ويواجه تشيلسي بالفعل اتهامات على خلفية مباراته مع مول فيدي المجري في دور المجموعات، بعد إطلاق جماهيره لهتافات معادية للسامية.

يذكر أن تشيلسي يلاقي مانشستر يونايتد في خامس جولات كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين، قبل إياب الخميس (21 فبراير) ضد مالمو، بعد فوزه ذهاباً 2-1.