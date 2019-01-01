كأس العالم للسيدات
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

تشيلسي ينوي ترك ساري ينضم ليوفنتوس مجانًا

آخر تحديث
التعليقات()
(C) Getty Images
نادي تشيلسي لن يطلب من ساري أو يوفنتوس أي مقابل مادي لرحيله لصفوف البيانكونيري في الموسم الجديد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي أن يترك المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز يرحل بشكل مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء هذا بعدما اجتمع رئيس النادي رومان أبراموفيتش مع مساعديه في مونتي كارلو وتوصلوا لذلك الاتفاق قبل الإعلان عن رحيل المدرب بساعات.

وكان ساري قد اتم اتفاقه مع إدارة يوفنتوس بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة على تدريب الفريق في الموسم المقبل والرحيل عن صفوف تشيلسي.

وبدأ المدرب الإيطالي بالفعل في التحضير لفترة قيادته الفنية في يوفنتوس حيث يسعى لبعض التدعيمات في عدد من المراكز ليتوافق الفريق مع فكره الكروي.

اختيارات المحررين

تقارير – تشيلسي يرفض العرض الأول من يوفنتوس لإيمرسون

وسيحصل المدير الفني السابق لنابولي على حوالي 7 مليون يورو في الموسم الواحد بصفوف فريق يوفنتوس بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت".

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي الذي يسمح لساري بالرحيل عن صفوف تشيلسي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.

 

إغلاق