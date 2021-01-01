تشيلسي ينضم للصراع على هالاند، وأموال إبراموفيتش تهدد برشلونة وريال مدريد!

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد رغبة تشيلسي الجادة في حسم صفقة إرلينج هالاند لصالحه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة جادة من نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أوضحت أن رئيس النادي اللندني الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد أبدى إعجابه الكبير باللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيدخل في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل الظفر بخدمات اللاعب قبل بقية المنافسين في أوروبا.

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ويعد أبرز المنافسين بالنسبة لتشيلسي على الصفقة داخل إنجلترا هو فريق مانشستر يونايتد، حيث يجمع مديره الفني الحالي أولي جونار سولشاير علاقة طيبة باللاعب منذ أن كان لاعبًا محليًا في النرويج.

ومن خارج إنجلترا يهتم الثلاثي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ بالحصول على خدمات هالاند في الموسم المقبل، بالرغم من تأكيده وتأكيد بوروسيا دورتموند على الرغبة المتبادلة في استمراره.

وتقدر قيمة اللاعب السوقية بحوالي 110 مليون يورو في الوقت الحالي، لكن تقارير صحفية أكدت وجود شرط يسمح له بالرحيل هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن هالاند شارك في 20 مباراة هذا الموسم بالدوري الألماني، وسجل خلالهم 19 هدفًا وصنع خمسة لصالح فريقه.