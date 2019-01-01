تشيلسي ينتظر إجابة هازارد بخصوص ريال مدريد

تشيلسي ينتظر اتصال هازارد بوكيله لتحديد مستقبله بخصوص ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي ينتظر رد إيدين هازارد بخصوص مستقبله، سواء كان ينوي الرحيل أو البقاء.

وكان اسم إيدين هازارد قد ارتبط بريال مدريد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات اللاعب المتكررة عن رغبته في ارتداء قميص الفريق الملكي.

واهتم ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الدولي البلجيكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن رد تشيلسي كان واضحًا بأن هازارد ليس للبيع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وفي الأيام الأخيرة، تطورت الأمور حسب الصحافة الإنجليزية، إذ قالت عدة صحف إن تشيلسي ينتظر رد هازارد بشأن مستقبله.

وسيجري هازارد اتصالًا بوكيل أعماله من أجل الحديث عن العروض الموجودة، وعن القرار الذي سيتخذه النجم البلجيكي بناء على ذلك.

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يذكر أن إيدين هازارد يقدم أداء مذهلًا مع تشيلسي خلال الموسم الحالي، حيث يعتبر ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعد ليونيل ميسي.