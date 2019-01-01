تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد وريال مدريد على بوتشيتينو
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في سباق الراغبين في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد.
بوتشيتينو جدد عقده مع السبيريز في الصيف الماضي حتى 2023.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد يواجه منافسة مع تشيلسي لأجل التعاقد مع مدرب السبيرز.
وأوضحت أنّ موقف ماوريسيو ساري في الموسم المقبل معقد للغاية بعد تصريحاته الأخيرة والهجوم على اللاعبين.
يحتفل اليوم يواكيم لوف بعيد ميلاده الـ59 🎂— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019
🏆 كأس العالم
🏆 كأس القارات
🏅 أفضل مدرب بالعالم
برغم الاخفاق في كأس العالم 2018 يظل مدرب تاريخي للماكينات الألمانية 🇩🇪👏 pic.twitter.com/5MLAbD8cVH
ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوتشيتينو إذ يرحل أوليه سولشار بنهاية الموسم الجاري.
جدير بالذكر أنّ بوتشيتينو عبّر عن غضبه من تعامل توتنهام في سوق الانتقالات مما قد يرجح إمكانية رحيله.