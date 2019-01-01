تشيلسي يفوز على نيو إنجلاند ودياً ويخسر لوفتس تشيك

البلوز في استعدادات لنهائي الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق تشيلسي انتصاراً ودياً على مضيفه نيو إنجلاند الأمريكي، وذلك في مباراة خيرية أُقيمت على ملعب "جيليت" بمدينة ماساشوستس بالولايات المتحدة.

وسجل للبلوز أولى الأهداف روس باركلي بعد ثلاث دقائق من البداية، ثم أضاف أوليفييه جيرو الثاني قبل نهاية الشوط مباشرة، ثم عاد باركلي واختتم التهديف بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

المباراة شهدت إصابة روبن لوفتس تشيك، متوسط الميدان، بعد دخوله بدقائق في الشوط الثاني، ليغادر متأثراً بالإصابة بعد 22 دقيقة فقط.

وعلق اللاعب على الإصابة للصحافة قائلاً: "أتفق مع المدرب، هذا الموسم لعبت كثيراً كما لم ألعب في أي موسم سابق، يجب علي الحذر حتى أبتعد عن الإصابات".

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ودفع تشيلسي بتشكيلته كاملة رغم الطابع الودي للقاء، إذ شارك إيدن هازارد، جونزالو هيجواين، سيزار أزبيليكويتا، ديفيد لويز، وباقي نجوم الفريق.

ويستعد تشيلسي لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام جاره أرسنال في العاصمة الأذارية باكو بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري.