تشيلسي يفقد لوفتس تشيك بنهائي الدوري الأوروبي

ضربة قوية للبلوز وكذلك للمنتخب الإنجليزي

يفقد نادي تشيلسي الإنجليزي، لخدمات لاعب وسطه روبن لوفتس تشيك في نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

تشيلسي لعب ودياً أمام نيو إنجلاند الأمريكي أمس الأربعاء، وفاز بثلاثية نظيفة بمدينة ماساشوستس بالولايات المتحدة.

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لوفتس تشيك تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال المباراة، ليوجه ضربة قوية لللبلوز قبل مواجهة المدفعجية.

وتصل الأمور أيضًا للمنتخب الإنجليزي، حيث يغيب اللاعب عن نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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تأتي إصابة لوفتش تشيك لتزيد متاعب المدرب ماوريسيو ساري، حيث يعاني من إصابة أنطوني روديجير، بالإضافة للشكوك حول لحاق نجولو كانتي بالنهائي الأوروبي.

جدير بالذكر أن ساري قد أبدى اعتراضه على توقيت مباراة نيو إنجلاند، بخوض اللقاء بعد أيام قليلة من نهاية الدوري الإنجليزي وقبل نهائي اليوروباليج.