تشيلسي يعلن وفاة حارسه الأسطوري بعد صراع مع المرض

أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، عن وفاة حارسه الأسطوري بيتر بونيتي، عن عمر يناهر 78 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

الحارس الذي لُقب بـ"القط" اشتهر خلال مسيرته مع البلوز بردود أفعاله المبهرة، ولعب 729 مباراة خلال مشواره مع الفريق الإنجليزي.

وقال البلوز في بيانهم لوداع بونيتي:"مواقفه ومكانته لا يمكن التشكيك فيها أبداً، لقد كان القط الذي قلب كل التوقعات وتحدى الصعاب، وانتزع هتافات الجماهير في ستامفورد بريدج".

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ويعتبر بونيتي هو ثاني أكثر لاعب تمثيلاً لتشيلسي على مدار تاريخه، بعد رون هاريس صاحب الصدارة والمركز الأول، وثاني أكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكه بتاريخ النادي بعد بيتر تشيك الذي كسر رقمه في 2014.

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وظهر الحارس الأسطورة في مواجهة إنجلترا أمام ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 1970، بعد إصابة زميله جوردون بانكس بتسمم غذائي، في المباراة التي انتهت بخسارة حامل لقب المونديال بنتيجة 3/2.

جدير بالذكر أن بونيتي ساعد تشيلسي على الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية في 1965، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1970 وكأس أوروبا في 1971.