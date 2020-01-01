تشيلسي يعرض حلًا مؤقتًا لأزمة كوتينيو في برشلونة

هل يغادر كوتينيو برشلونة؟

وجد نادي تشيلسي حلًا مؤقتًا لأزمة فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونخ، إذ يرفض البافاري ضمه بصورة نهائية كما أنّه لا يمتلك مكانًا في "كامب نو" للموسم المقبل.

التقارير الصحفية أكدت أنّ بايرن ميونخ لن يدفع 110 مليون يورو للحصول على خدمات كوتينيو في الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ تشيلسي عرض التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم حال رفض بايرن ميونخ ضم اللاعب بصورة نهائية.

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وأوضحت أنّ البلوز سوف يدفع راتب اللاعب بالكامل ويتحمل نفقات الانتقال مما يوفر لبرشلونة 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بايرن ميونخ قد يطلب من البلوجرانا مد الإعارة لموسم إضافي، كما أنّ إنتر الإيطالي يود الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة أيضًا، إلا أنّه قد يدخل ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أنّ كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 ولكنّه لم يقدم المستوى المنتظر منه في موسم ونصف.