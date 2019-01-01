النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي يعرض على تشيك العودة في نهاية الموسم

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الحارس الأسطوري أعلن الاعتزال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي سيعرض على لاعب السابق وحارس أرسنال الحالي العودة لصفوفه في نهاية الموسم الجاري.

وكان تشيك قد أعلن مساء الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد مشوار حافل في الملاعب تُوج فيه بكل الألقاب المتاحة أثناء فترته مع البلوز.

وقالت "ديلي ميل" إن تشيلسي عازم على عرض منصب إداري على الحارس التشيكي بعد اعتزاله اللعب في نهاية الموسم.

اختيارات المحررين

ميسي: لن أنسى تمريرة رونالدينيو في أول أهدافي بالليجا

نهائي الأبطال وكسر بالجمجمة وعودة بالقناع - أهم محطات بيتر تشيك قبل الاعتزال

وأشارت الصحيفة أن تشيلسي سيعرض على تشيك أن يكون سفيراً للنادي، أو يتولى دوراً تدريبياً في أكاديمية النادي بأحد فئات الشباب.

وفقد تشيك مكانه أساسياً في تشكيلة أرسنال لمصلحة الألماني بيرند لينو رغم أنه حمى عرين الفريق في الأسابيع الأولى قبل إصابته.

يذكر أن تشيك حمل ألوان تشيلسي في الفترة من 2004 وحتى 2015، لينتقل بعدها لجاره أرسنال.

الموضوع التالي:
جاري نيفيل: لا يجب أن يُسمح لأحد بتغيير فلسفة مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
كيف يسجل ويستقبل ريال مدريد أهدافه في الدوري؟
الموضوع التالي:
ألبا بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في كتالونيا: برشلونة بيتي
الموضوع التالي:
إدارة الاتحاد تصرف النظر عن المغربي يونس بلهندة
الموضوع التالي:
لاعب ريال مدريد السابق: إيسكو الأفضل في العالم
إغلاق