تشيلسي يطلب 130 مليون مقابل بيع هازارد لريال مدريد

النادي الإنجليزي لا يشعر بأي ضغوط في المفاوضات

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، مطالبه المادية من أجل بيع جناحه البلجيكي إدين هازارد إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

هازارد ينتهي عقده مع البلوز في يونيو 2020، مع توقف جميع المحادثات من أجل التجديد، ليصبح رحيله أمر شبه محسوم.

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ريال يعتبر هو المرشح الأقوى للحصول على توقيع اللاعب، بناء على رغبة هازارد نفسه الذي ألمح اكثر من مرة لرغبته في الانضمام للميرينجي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن تقييم ريال للصفقة لا يريد عن 88 مليون جنيه إسترليني، باعتبار دخول اللاعب في العام الأخير من عقده.

ومع ذلك يصر تشيلسي على الجانب الآخر، بأن سعر هازارد لا يقل عن 130 مليون جنيه إسترليني.

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تشيلسي لا يشعر بأي ضغوط في الوقت الحالي بالمفاوضات التي تقودها مديرة النادي ماريا جرانوسكايا.

يذكر أن هازارد الذي يبلغ عمره 28 عاماً، انضم للبلوز في 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وسجل 108 هدف في 351 بقميص الفريق اللندني.