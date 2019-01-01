تشيلسي يصرف النظر عن ضم هيجواين

كيف يحل تشيلسي أزمته الهجومية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يسعى تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم مركز المهاجم الصريح، عقب تصريحات المدير الفني ماوريسيو ساري، أمس بعد التعادل مع ساوثامبتون بدون أهداف.

ويعاني البلوز من مشاكل الفريق الهجومية، بتواجد الإسباني ألفارو موراتا، والفرنسي أوليفييه جيرو، وقلة معدلات الثنائي التهديفية.

ويعد الأرجنتيني جونزالو هيجواين من أبرز الأسماء التي يفكر فيها ساري، كونه درب الأرجنتيني في نابولي.

لكن حسب مصادر جول، فإن تشيلسي يرفض الدخول في مفاوضات مع هيجواين، بسبب وضعه، حيث يلعب معاراً لصفوف ميلان من يوفنتوس الإيطالي، وهو ما يجعل إدارة النادي اللندني تدخل في مفاوضات مع الناديين.

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ويوجه الفريق الإنجليزي أنظاره صوب أسماء أخرى، حيث كان من المفضل إدخال موراتا مع هيجواين في صفقة تبادلية مع ميلان.

ويعاني البلوز هجوميًا، حيث سجلوا 27 هدفًا في أول 11 مباراة بالدوري، ثم تراجعت أسهم الفريق التهديفية بتسجيل 11 هدفًا في العشر مباريات الأخيرة.

ويعد البلجيكي إيدين هازارد هداف الفريق برصيد 10 أهداف، وهو يلعب بمركز الجناح والمهاجم الوهمي في بعض الأحيان.

وكان المدرب المساعد لساري، جيانفرانكو زولا، قد أكد سابقًا أن البلوز يضعون بعين الاعتبار المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون على رأس اهتمامات الفريق، بعدما سجل 8 أهداف حتى الآن.

وأعلن تشيلسي أمس عن ضم الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 58 مليون جنيه استرليني، على أن ينضم لملعب ستامفورد بريدج بالصيف المقبل.