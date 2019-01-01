تشيلسي يصارع الزمن لإيقاف عقوبة الحرمان من التعاقدات

هل ينجح تشيلسي في تأجيل عقوبة الحرمان من الصفقات؟

يصارع تشيلسي الزمن للحصول على تأجيل بعقوبة الحرمان من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي والذي بدأ بالفعل في إنجلترا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض تأجيل العقوبة وأكد حرمان تشيلسي من جلب صفقات خلال الصيف الجاري وسوق انتقالات يناير المقبل.

وقدّم البلوز استئنافًا للمحكمة الرياضية لمحاولة الحصول على فرصة للتعاقد مع صفقات جديدة في سوق الانتقالات الحالية على أن يُحرم من ضم أي لاعب في يناير والصيف المقبل.

وبدأ تشيلسي في وضع خطته للتعامل مع سوق الانتقالات حال قبلت المحكمة الرياضية الاستئناف.

فينجر أعلن العودة.. في أي منصب؟ لا نعلم! 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dp1tSGJbGK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وسوف تصدر المحكمة قرارها النهائي يوم الأربعاء المقبل 29 مايو أي قبل مواجهة تشيلسي لأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بساعات.

جدير بالذكر أنّ ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد يرحل إلى يوفنتوس بعد الدوري الأوروبي.