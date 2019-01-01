تشيلسي يستعيد هودسون أودوي بعد التوقف الدولي

دفعة قوية وإيجابية للمدرب فرانك لامبارد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب كالوم هودسون أودي نجم تشيلسي الشاب، من العودة مجدداً للملاعب بعد غياب طويل عن صفوف البلوز.

أودوي تعرض لإصابة قوية مع تشيلسي خلال مباراة الفريق ضد بيرنلي في إبريل الماضي، ليغيب حتى نهاية الموسم الموسم الماضي.

تقارير صحفية أكدت تعافي اللاعب من المشكلة التي عانى منها في وتر أكيليس، ومن المقرر عودته بشكل طبيعي هذا الشهر.

وأوضحت هذه التقارير أن أودوي سيصبح جاهزاً للمشاركة بعد العطلة الدولية، ويمكنه المشاركة بمباريات فريقه في سبتمبر.

لماذا رفض مورينيو تعاقد مانشستر يونايتد مع فان دايك؟

حصاد الميركاتو | بايرن ميونيخ.. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان

وعلى جانب آخر اقترب أيضاً زميله ريس جيمس من العودة في نفس التوقيت، حيث أصيب في يونيو الماضي مع منتخب إنجلترا للشباب.

وأما بالنسبة للوفتس تشيك فمن المقرر أن تستغرق مدة تعافيه فترة أطول، ولكنه سيعود قبل نهاية العام الحالي.

وتمثل أنباء عودة أودوي لتشيلسي، دفعة قوية للمدرب فرانك لامبارد، قبل مواجهة الفريق ضد ولفرهامبتون يوم 14 سبتمبر الجاري.