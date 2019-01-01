تشيلسي يرفض اقتراح برشلونة ويحاول من جديد مع هيجواين

تشيلسي يواصل بحثه عن تدعيمات في يناير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي رفض عرضاًَ من برشلونة لمبادلة لاعبه ويليان بمواطنه مالكوم، وأنه يفضل ضم جونزالو هيجواين لتدعيم هجومه في يناير.

وارتبط تشيلسي بالتعاقد مع هيجواين منذ الصيف الماضي بناء على طلب مدربه ماوريتسيو ساري الذي يرتبط بعلاقة قوية مع الأرجنتيني منذ وقتهما معاً في نابولي.

وقالت "تيليجراف" إن تشيلسي رفض اقتراحاً من برشلونة بالحصول على مالكوم، الخارج من حسابات الفريق بالفترة الأخيرة، مقابل ويليان. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشارت الصحيفة أن تشيلسي رفض بسبب وضعية ويليان داخل الفريق كنجم أساسي وليس متاحاً للبيع مهما كان المبلغ المعروض أو الصفقة.

وأوضح التقرير أن برشلونة مستعد لدفع مبلغ من المال إضافة لمالكون لإقناع تشيلسي بالتخلي عن ويليان الذي ينتهي عقده بعد 18 شهراً.

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وأكدت عدة مصادر منها "تيليجراف" نفسها و"سكاي" و"توتوسبورت" أن تشيلسي قدم عرضاً لاستعارة هيجواين حتى نهاية الموسم في آخر محاولاته لضم الأرجنتيني.

وتحدثت التقارير أن كلاً من ميلان ويوفنتوس رفضا العرض، وأن الثنائي منفتح فقط على فكرة بيع المهاجم الأرجنتيني لتجنب أي خسائر مادية.

ويلعب هيجواين مع ميلان معاراً مقابل 18 مليون يورو حتى نهاية الموسم، مع وجود أحقية شراء مقابل 36 مليوناً إضافية.

وينتظر أن يتواجه هيجواين مجدداً أمام فريقه السابق، حال بقائه، عندما يلعب ميلان مع يوفنتوس بلقاء السوبر الإيطالي في جدة يوم 16 يناير المقبل.