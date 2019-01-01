تشيلسي يحقق رقمًا قياسيًا ضد برايتون

تشيلسي فاز في جميع مواجهاته أمام برايتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حقق تشيلسي رقمًا قياسيًا في مواجهاته ضد برايتون بالفوز عليه اليوم في المواجهة التاسعة التي جمعت بينهما في تاريخ مواجهاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد حقق انتصارًا هامًا مساء اليوم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز بات تشيلسي يمتلك 9 انتصارات في تاريخ مواجهاته أمام برايتون، من أصل 9 مواجهات جمعت بين الفريقين في منافسات البريميرليج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

وبهذا يكون تشيلسي قد حقق الفوز في 100% من المواجهات التي جمعته ببرايتون، وهو أكثر خصم تغلب عليه تشيلسي بنسبة 100% من المواجهات التي جمعت بينه وبين أي خصم آخر.

وفاز تشيلسي على فريقي بورنموث وويمبلدون في كل المباريات التي جمعته بهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 8 مباريات لكل فريق منهما.

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يذكر أن تشيلسي بانتصاره اليوم بات يمتلك 11 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب في البريميرليج، وذلك بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين في المباريات السبعة التي خاضها.