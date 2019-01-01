الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي يحقق رقمًا قياسيًا ضد برايتون

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Getty Images
تشيلسي فاز في جميع مواجهاته أمام برايتون

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

حقق تشيلسي رقمًا قياسيًا في مواجهاته ضد برايتون بالفوز عليه اليوم في المواجهة التاسعة التي جمعت بينهما في تاريخ مواجهاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان تشيلسي قد حقق انتصارًا هامًا مساء اليوم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز بات تشيلسي يمتلك 9 انتصارات في تاريخ مواجهاته أمام برايتون، من أصل 9 مواجهات جمعت بين الفريقين في منافسات البريميرليج.

وبهذا يكون تشيلسي قد حقق الفوز في 100% من المواجهات التي جمعته ببرايتون، وهو أكثر خصم تغلب عليه تشيلسي بنسبة 100% من المواجهات التي جمعت بينه وبين أي خصم آخر.

وفاز تشيلسي على فريقي بورنموث وويمبلدون في كل المباريات التي جمعته بهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 8 مباريات لكل فريق منهما.  

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يذكر أن تشيلسي بانتصاره اليوم بات يمتلك 11 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب في البريميرليج، وذلك بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين في المباريات السبعة التي خاضها.

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