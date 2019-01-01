مباريات ودية - أندية

تشيلسي يحقق انتصاره الأول مع لامبارد

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تشيلسي يحقق أول انتصاراته الودية بأربعة أهداف للا شيء

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

حقق تشيلسي عصر اليوم انتصاره الأول وديًا مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بعدما تغلب غلى باتريكس أتليتيك برباعية نظيفة.

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وكان لامبارد قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله، لينتظر إلى مباراته الثانية لتحقيق الانتصار الأول خلال المعسكر التحضيري.

وسجل اللاعب ماسون مونت هدف تشيلسي الأول بعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر شوط المباراة الأول بتسديدة محكمة.

قبل أن يضيف اللاعب الإيطالي إيمرسون بالميري هدف فريقه الثاني عند حلول الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم تشيلسي بهدفين للا شيء، قبل أن يسجل أوليفييه جيرو هدفي البلوز الثالث والرابع في شوط المباراة الثاني.

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وبذلك حقق لامبارد فوزه الأول والذي سيعطيه انطلاقة للأمام في أصعب رحلاته على الإطلاق، حيث يرى الكثيرون أن لامبارد لم يكن مستعدًا لهذه المهمة في الوقت الحالي.

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