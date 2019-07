تشيلسي يحقق انتصاره الأول مع لامبارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حقق تشيلسي عصر اليوم انتصاره الأول وديًا مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بعدما تغلب غلى باتريكس أتليتيك برباعية نظيفة.

وكان لامبارد قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله، لينتظر إلى مباراته الثانية لتحقيق الانتصار الأول خلال المعسكر التحضيري.

وسجل اللاعب ماسون مونت هدف تشيلسي الأول بعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر شوط المباراة الأول بتسديدة محكمة.

Another good runout and a first win of pre-season! 🙌#CFCinDublin pic.twitter.com/1NVTCdpCiT