تشيلسي

تشيلسي يحظر مشجعه المسيء عنصريًا لستيرلينج مدى الحياة

Getty Images
تشيلسي يواصل إجراءاته لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن عقوبته تجاه المشجعين الذين توجه بإهانة عنصرية في حق اللاعب رحيم ستيرلينج خلال الموسم الماضي.

اختيارات المحررين

وكان تشيلسي قد اتخذ قرارًا مؤقتًا بسحب البطاقات الموسمية من هؤلاء المشجعين ومنعهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وجاءت القرارات النهائية بالنسبة للنادي اليوم، حيث قرر حرمان أحد مشجعيه من دخول ملعب ستامفورد بريدج الخاص بالنادي مدى الحياة.

كما عاقب تشيلسي 5 آخرين من مشجعيه بالحرمان من دخول معقل الفريق لفترة تتراوح ما بين عام وعامين وأربعة أعوام.

وكان عدد من مشجعي تشيلسي قد توجه بكلمات عنصرية في حق رحيم ستيرلينج خلال المواجهة بين البلوز ومانشستر سيتي والتي استضافها ستامفورد بريدج في الدور الأول من منافسات البريميرليج خلال الموسم الماضي.

إيفرتون يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول كين

يذكر أن تشيلسي قد ذكر في بيانه أن اتخاذ القرارات النهائية بالنسبة للنادي تأخر لعدم المساس بتحقيقات الشرطة الإنجليزية التي فتحت على الفور تحقيقًا حول ما حدث.

 

إغلاق