تشيلسي يحظر مشجعه المسيء عنصريًا لستيرلينج مدى الحياة

تشيلسي يواصل إجراءاته لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن عقوبته تجاه المشجعين الذين توجه بإهانة عنصرية في حق اللاعب رحيم ستيرلينج خلال الموسم الماضي.

وكان تشيلسي قد اتخذ قرارًا مؤقتًا بسحب البطاقات الموسمية من هؤلاء المشجعين ومنعهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وجاءت القرارات النهائية بالنسبة للنادي اليوم، حيث قرر حرمان أحد مشجعيه من دخول ملعب ستامفورد بريدج الخاص بالنادي مدى الحياة.

كما عاقب تشيلسي 5 آخرين من مشجعيه بالحرمان من دخول معقل الفريق لفترة تتراوح ما بين عام وعامين وأربعة أعوام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

وكان عدد من مشجعي تشيلسي قد توجه بكلمات عنصرية في حق رحيم ستيرلينج خلال المواجهة بين البلوز ومانشستر سيتي والتي استضافها ستامفورد بريدج في الدور الأول من منافسات البريميرليج خلال الموسم الماضي.

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يذكر أن تشيلسي قد ذكر في بيانه أن اتخاذ القرارات النهائية بالنسبة للنادي تأخر لعدم المساس بتحقيقات الشرطة الإنجليزية التي فتحت على الفور تحقيقًا حول ما حدث.