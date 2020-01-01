تشيلسي يحرم ريال مدريد وبايرن ميونخ من هافيرتس

صفقة مفيدة للغاية..

اقترب كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، من الانضمام إلى صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، وذلك وفق تأكيدات مصادر جول.

هافيرتس هو أحد أفضل المواهب في العالم حاليًا ويلقى اهتمامًا من أغلب كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ وريال مدريد.

كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، أعلن بوضوح أن ناديه لن يكون قادرًا على الظفر بهافيرتس هذا الصيف، واقترح على إدارة ليفركوزن الحفاظ عليه لعام إضافي ثم شرائه منهم في صيف 2021.

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ولكن بحسب مصادر جول فإن تشيلسي سيدحض آمال النادي البافاري من خلال تقديمه لعرض بقيمة 100 مليون يورو سيجعله يوقع مع صاحب الـ21 عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

رودي فولر، المدير الرياضي لليفركوزن، أشار في أكثر من مناسبة إلى أن المحافظة على هافيرتس باتت مستحيلة، لكن حال عدم وصول عرض بقيمة 100 مليون يورو فلن تقوم الإدارة ببيع نجمها أبدًا.

ريال مدريد وبحسب تقارير من صحيفة بيلد الألمانية عرض 80 مليون يورو في بداية هذا الصيف على ليفركوزن، لكن الجواب كان رفضًا قطعيًا من إدارة فولر.

الجدير بالذكر أن هافيرتس سيكون بذلك هو الصفقة الثالثة لتشيلسي هذا الموسم بعد التعاقد مع المغربي حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.