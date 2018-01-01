تشيلسي يُحاول تسويق كاهيل في إيطاليا

ينتهي عقد كاهيل نهاية الموسم الجاري، وتشيلسي يُحاول الاستفادة منه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول تشيلسي التخلص من مدافعه جاري كاهيل خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم بدلًا من فقدانه بالمجان بنهاية عقده الصيف القادم.

وقد دخل النادي واللاعب في مفاوضات مع ميلان لكنها باءت بالفشل، إذ يُركز الروسونيري على التعاقد مع زميله صاحب نفس الوضع "سيسك فابريجاس" والمطلوب في موناكو كذلك.

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وأفاد موقع توتوميركاتوويب لعمل تشيلسي ووكيل المدافع صاحب الـ33 عامًا على تسويقه في إيطاليا، وأنهما عرضاه بالفعل على روما والإنتر.

الموقع أوضح أن الإنتر لا يبدو مرحبًا بالفكرة كونه يمتلك أندريا رانوكيا على مقاعد البدلاء مما يعني أن هذا المركز مُغطى لديه تمامًا حتى لو رحل جواو ميراندا خلال يناير القادم.

فيما روما غير متعجل فكرة ضم مدافع جديد حاليًا ويؤجل الفكرة لسوق الانتقالات الصيفي وبشرط التخلي عن إيفان ماركانو لأحد الأندية المهتمة به.