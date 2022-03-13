آرسنال يعود للمربع الذهبي وتشيلسي يتناسى أحزانه في الدوري الإنجليزي

حقق نادي تشيلسي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز إلى هدف متأخر سجله الألماني كاي هافيرتس، في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

هدف المباراة الوحيد جاء بعد كرة عرضية نفذها الإيطالي جورجينيو، وجدت هافيرتس في منطقة الجزاء، ولم يتردد الألماني في وضع الكرة في الشباك.

تشيلسي كان الطرف المتحكم في المباراة، ووصلت نسبة استحواذه إلى 73%، لكن لاعبي "البلوز" لم يتمكنوا من ترجمة الفرص العديدة التي لاحت لهم على مدار شوطي المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 59 ليواصل الانفراد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما نيوكاسل، فقد تعرض للخسارة الأولى بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز 14، وابتعد "الماكبايس" بشكل كبير عن مناطق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

في مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، وتخطى ليدز يونايتد عقبة نوريتش سيتي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة نفسها خسر ساوثامبتون على أرضه أمام واتفورد.

آرسنال ينفرد بالمركز الرابع

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها، حقق نادي آرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

آرسنال تقدم في النتيجة بعد مرور 11 دقيقة عن طريق الغاني توماس بارتي، قبل أن يضيف لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد آرسنال إلى 51 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 33 نقطة، في المركز 12 في جدول الترتيب.