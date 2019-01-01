ويليان: الأسطورة لامبارد سينجح في تشيلسي

لامبارد يقترب من العودة للبلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب ويليان، نجم تشيلسي، بتولي فرانك لامبارد لتدريب تشيلسي، وتوقع أن ينجح الأسطورة، على حد وصفه، في مهمته مع الفريق.

وأعطى ديربي كاونتي السماح لمدربه لامبارد بالتفاوض مع تشيلسي رسمياً الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم يتم الإعلام رسمياً عن توليه المهمة.

وقال ويليان مع "فوتبول لندن": "هو لاعب خارق للعادة وأسطورة هنا في النادي، فاز بكل الألقاب الممكنة معه، يستحق الاحترام والمساندة لما حققه".

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وأضاف: "لو أتى لتشيلسي سيكون مرحباً به بشدة، لا أعرف إذا كان الأمر سيتم أم لا، ولكن أظن أنه قادر على النجاح هنا رغم أنه في بداية مشواره بعد كمدرب".

وعن مدربه السابق ماوريتسيو ساري: "أتمنى له الخير والتوفيق من الرب في مهمته الجديدة مع يوفنتوس".

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الثنائي ساري وويليان أشارت التقارير لتوتر العلاقة بينهما في الموسم الماضي، ووجود خلافات بين اللاعب البرازيلي والمدرب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن ويليان يتواجد حالياً مع منتخب البرازيل الذي سيلعب نصف نهائي كوبا أمريكا أمام الأرجنتين الثلاثاء المقبل.