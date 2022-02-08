أزبيليكويتا: نعرف الهلال ومواجهته صعبة .. وجارديم يشكو نظام المونديال

أُجري اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021، بين الهلال السعودي؛ بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي؛ بطل أوروبا، والذي شهد حضور زولت لوف؛ المدرب المساعد بالنادي الإنجليزي، ولاعبه سيزار أزبيليكويتا، فيما حضر من الزعيم المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، واللاعب محمد كنو.

الهلال يصعد على حساب الجزيرة:

الزعيم كان قد افتتح مشواره في المونديال أول أمس الأحد، بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف وحيد.

بذلك يلتقي الهلال مع تشيلسي غدًا الأربعاء، في منافسة على بطاقة التأهل للنهائي، فيما يلعب فخر أبو ظبي أمام مونتيري لحسم صاحب المركز الخامس.

مواجهة الزعيم هي الأولى للفريق الإنجليزي بالبطولة، إذ أن النظام يعتمد مشاركة بطل أوروبا بدايةً من نصف النهائي، على عكس أبطال آسيا وإفريقيا وأمريكتين.

ماذا قال زولت وأزبيليكويتا في المؤتمر الصحفي؟

زولت لوف قال: "تابعنا الهلال جيدًا خلال الأيام الماضية، هو فريق قوي ويلعب له عدد من اللاعبين الذين نعرفهم، ستكون المباراة صعبة، ومدرب الهلال معروف بالنسبة لنا ويملك كفاءة العالية، هناك أيضًا اللاعب بيريرا الذي سبق وأن سجل أمامنا، وهناك ماريجا وإيجالو، يجب أن نؤمن مرمانا في البداية".

وعن موقف عدد من لاعبيه، أوضح: "جيمس لن يخوض المباراة، وميندي سيصل الليلة، سنقوم بفحصه ومن ثم نحدد موقفه، أما حكيم زياش فمن المحتمل أن يبدأ أساسيًا، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا ونعتمد عليه بشكل كبير".

أما أزبيليكويتا فعلق: "خسرنا من قبل لقب 2012، وقتها كان الموسم الأول لي مع الفريق، أما الآن فالوضع مختلف، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب، هذه فرصتنا لكتابة التاريخ".

وأكمل: "الهلال فريق خطير جدًا ويملك هجومًا قويًا، لذلك علينا التركيز بشكل جيد".

جارديم يشكو النظام .. وكنو يطلب دعم الجماهير:

على الجانب الآخر، قال جارديم: "أنا متأكد أن كل مباراة مختلفة عن غيرها وفريدة، مستعدون لمواجهة تشيلسي ونتطلع لتقديم مستوى مميز، سنلعب بطريقتنا، نحن نتبع طريقة هجومية، ونستحوذ على الكرة ونستغل الفرص لإحراز الأهداف".

وواصل منتقدًا نظام المونديال: "هناك بعض الفرق تلعب أربع مباريات في ثمانية أيام، وهناك فرق تلعب مباراتين فقط، يجب أن يتم التخطيط للمباريات، بحيث يكون هناك أيام أكثر لإراحة الفرق، ففرق أوروبا كتشيلسي وليفربول مرشحة للفوز بالبطولة، وهم يملكون أيام راحة أكثر منا".

من جانبه أضاف محمد كنو: "الجميع بالفريق يرغب في مواجهة تشيلسي الفريق العالمي، وطموحنا أن نحقق نتيجة مميزة، نتمنى من الجميع أن يدعمنا".

وتابع: "في مواجهة الجزيرة عدنا للمباراة بعد مرور 20 دقيقة، وظهرنا بشكل مطلوب، وفوزنا بسداسية سيكون دافعًا لنا أمام تشيلسي، نتطلع فقط لوقفة الجماهير معنا، لنظهر بشكل مشرف ونمثل الوطن خير تمثيل".

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