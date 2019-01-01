تشيلسي يسعى لاستعادة مدافعه السابق مقابل 40 مليون إسترليني

تشيلسي يريد ضم المدافع ناثان أكي مدافع بورنموث ويرصد 40 مليون جنيه إسترليني لضمه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي تشيلسي سيحاول ضم اللاعب ناثان أكي من صفوف بورنموث في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن اللاعب يعد على رأس قائمة خيارات ماوريزيو ساري المدير الفني الإيطالي لدعم دفاعات الفريق.

وذكرت الصحيفة أن النادي سيستطيع الحصول على خدمات المدافع الهولندي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني فقط، بموجب عقد انتقال لصفوف بورنموث.

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وكان اللاعب قد تخرج من أكاديمية تشيلسي ولعب للفريق الأول على فترات وانضم لصفوف ريدينج وواتفورد على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم لبورنموث على مقابل 20 مليون إسترليني.

ويتم متابعة اللاعب من قبل العديد من فرق الدوري الإنجليزي في الفترة الماضية إلا أن تشيلسي يمتلك أفضلية واضحة بوجود بند إعادة شراء في عقده مع بورنموث.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير أيضًا لديهم اهتمام كبير بالحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ 23 عام.