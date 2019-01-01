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تشيلسي يطلب 50 مليون إسترليني للتخلي عن موراتا

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GETTY IMAGES
البلوز لا يمانعون استمرار اللاعب الموسم القادم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، ترحيبه ببيع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موراتا قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً لأتلتيكو مدريد، وسط غموض شديد حول مستقبله بالفترة القادمة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن البلوز لا يمانعون استعادة اللاعب مرة أخرى والاستفادة منه.

ويأتي ذلك نظراً للعقوبة التي يمر بها النادي لمدة موسم كامل، بالحرمان من أي تعاقدات جديدة.

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ومن ناحية أخرى يحاول أتلتيكو التفاوض مع البلوز للتخلي عن موراتا، خاصة وسط اقتراب رحيل مواطنه دييجو كوستا.

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الأمر قد يلقى ترحيباً من البلوز ولكن في حالة دفع أتلتيكو مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن موراتا نجح في تسجيل 6 أهداف خلال فترة إعارته مع أتلتيكو منذ يناير الماضي.

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