الدوري الإنجليزي الممتاز

ماونت: اعتقدت أن إصابتي ستكون طويلة الأمد

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نجم تشيلسي الشاب ميسون ماونت يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشف نجم تشيلسي الشاب ميسون ماونت عن قلقه ومخاوفه من الإصابة التي لحقت به أمام فالنسيا الأسبوع الماضي، حيث توقع أنها ستكون خطيرة للغاية.

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وتعرض ميسون ماونت لإصابة قوية عقب تدخل فرانسيس كوكلين عليه في مواجهة تشيلسي وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأبرزت اللقطة انحناء قدم ماونت مما زاد من قلق المتابعين حول تعرضه لكسر على مستوى الساق، سيبعده طويلًا عن الملاعب وسيجعله غير قادر على العودة كما كان مثلما حدث مع عدد من اللاعبين من قبل.

وحول ذلك، قال ماونت إنه شعر بألم قوي لحظة التدخل مع كوكلين، مما جعله يقلق على قدمه من إصابة قوية قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضاف: "شعرت بأن الإصابة خطيرة، وشعرت بالقلق من احتمالية الغياب عن الملاعب لفترة طويلة، وعقب المباراة كان هناك تورمًا زاد من قلقي، هو موجود حتى الآن، ولكنه يقل تدريجيًا ولا يؤشر لخطورة"

وتابع: "لقد كانت أول مباراة لي في دوري أبطال أوروبا، تمنيت أن ألعبها كاملة وأن أقدم شيئًا ولكنني تعرضت لتلك الإصابة وغادرت، حينها فكرت في مباراة ليفربول وهل سأتمكن باللحاق بها أم لا"

وأردف: "شاركت في مباراة ليفربول بعد خضوعي للفحوصات الطبية والتأكد من جاهزيتي، هذه اللحظات كانت صعبة لأنني لم أتخيل أن أبتعد طويلًا عن كرة القدم في الوقت الحالي"

كانتي يعترف: بداية تشيلسي سيئة للغاية

يذكر أن ميسون ماونت كان قد لعب مع تشيلسي دورًا كبيرًا في المباريات التي أجريت في هذا الموسم حتى الآن، مما جعل جاريث ساوثجيت يستدعيه لقائمة المنتخب الإنجليزي.

 

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