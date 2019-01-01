مورينيو: توتنهام هو النادي الأفضل والأكبر في العالم

المدرب البرتغالي يثير الجدل قبل مواجهة فريقه السابق تشيلسي

مواجهة ساخنة في انتظار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما يكون توتنهام مستضيفاً ناديه السابق تشيلسي، بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

المواجهة شهدت حالة من الجدل بعد تصريح جلين هودل أسطورة توتنهام السابق، أن سبيرز نادي أكبر من تشيلسي في الوقت الحالي، وهو ما علق عليه البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة البلوز.

وقال مورينيو:"فريقي دائماً هو الأفضل في العالم، الأكبر والأفضل، هذه الحالة في أي نادي أذهب له طوال مسيرتي".

وأما عن المباراة:"انتمائي لتوتنهام بنسبة 100%، لا توجد أي مساحة للتعاطف مع الماضي، سأبذل كل ما بوسعي من أجل النادي بغض النظر عن أي جوانب أخرى".

التجديد للمدافع توبي ألدرفيرلد:"لم يجد نفسه يشعر بالسعادة في أي مكان آخر، علمت جيداً بثقته العالية في نفسه بعدما لعب كل دقيقة في كل مباراة، ورغبته كانت واضحة في البقاء".

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ملفات التجديد لباقي نجوم الفريق:"لا أتوقع وجود تأثير لهذا الخبر على الآخرين، لكل لاعب موقفه الخاص وظروفه الشخصية، الأمر يتعلق به وبالنادي وأصدقائه وعائلته ووكيل أعماله أيضاً".

عودة هوجو لوريس:"هو لاعب بطل بطبيعة الحال وحاصل على كأس العالم، يعمل بكل قوة وإصرار وشجاعة من أجل العودة مرة أخرى وحالته تسير على ما يرام، وربما سيعود لنا في شهر فبراير".

ويخوض توتنهام المباراة وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ26 توتنهام، وتشيلسي رابعاً بـ29 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ49 نقطة.