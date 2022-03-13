تشيلسي: لا يوجد شيء في أيدينا، لا نعرف إذا كنا سننهي الموسم!

أكد بيتر تشيك المدير التقني لنادي تشيلسي أنه لا يعرف إذا ما كان فريقه سيستطيع أن ينهي الموسم ويستمر في لعب كرة القدم أم لا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشيك، ونقلتها صحيفة "صنداي ميل"، وأكد خلالها أن لا يستطيع القيام بأي شيء لتغيير الوضع الحالي.

وقال تشيك: "قبل أن أجيب على أي سؤال يجب أن أقول أن مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا كل يوم هو أمر مدمر تمامًا بالنسبة لنا، كل التعاطف مع ضحايا ذلك الموقف، أتمنى أن تتحسن الأمور قريبًا وأن يتوقف الجميع عن التعرض للمعاناة".

وأضاف: "يجب أن أعترف أن الأمور في تشيلسي يتم إدارتها يوم بيوم في الوقت الحالي، لا يوجد شيء في أيدينا والمفاوضات جارية الآن حتى نستطيع أن نكمل الموسم".

وأردف: "بكل وضوح الأمور ليست سهلة فنحن جزء من الدوري الإنجليزي، الذي هو أحد أفضل البطولات في العالم، واستمرارنا لنهاية الموسم سيعني الكثير وسيساعد غيرنا أيضًا".

وأكمل: "أتمنى أن يستطيع هؤلاء الذين يعملوا من أجل النادي من الحصول على رواتبهم، الموقف صعب وأنا لا ألك كل الإجابات".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد فاز بشق الأنفس على نظيره نيوكاسل بهدف نظيف في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.