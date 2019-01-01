الدوري الإنجليزي الممتاز

لامبارد يكشف سبب غياب كانتي وزوما عن مواجهة برايتون

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(C)Getty Images
ضربة قوية للبلوز في الجولة السابعة من البريميرليج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن غياب الثنائي كورت زوما ونجولو كانتي بمواجهة الفريق ضد برايتون بالدوري الإنجليزي.

البلوز يستضيفون برايتون مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة السابعة من عمر البريميرليج.

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الحساب الرسمي للنادي اللندني على موقع "تويتر"، أكد معاناة كانتي من مشكلة بسيطة في أوتار الركبة، بينما يشعر زوما بالإعياء.

وقال لامبارد عن غياب الثنائي:"كانتي شعر بآلام بسيطة في الركبة طوال الأسبوع، تحدثت معه واخترنا عدم المجازفة".

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وأضاف:"زوما مريض ولن يلعب هو الآخر، دون ذلك الجميع جاهز للمشاركة في المباراة".

يذكرر أن تشيلسي يحتل المركز الحادي عشر في البريميرليج قبل مواجهة برايتون وفي رصيده 8 نقاط من 6 مباريات.

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