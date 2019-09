لامبارد يكشف سبب غياب كانتي وزوما عن مواجهة برايتون

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن غياب الثنائي كورت زوما ونجولو كانتي بمواجهة الفريق ضد برايتون بالدوري الإنجليزي.

البلوز يستضيفون برايتون مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة السابعة من عمر البريميرليج.

الحساب الرسمي للنادي اللندني على موقع "تويتر"، أكد معاناة كانتي من مشكلة بسيطة في أوتار الركبة، بينما يشعر زوما بالإعياء.

Frank Lampard reports that @nglkante felt a niggle in his hamstring yesterday, and @KurtZouma fell ill this morning, so both miss out. #CHEBHA pic.twitter.com/NTR16gZwOo