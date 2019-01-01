لامبارد رغم رباعية ساوثامبتون: لم نقدم أفضل ما لدينا بعد

فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يؤكد أن فريقه لا يزال يملك الكثير ليقدمه من أجل الجماهير في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته الغامرة بما حققه فريقه من فوز اليوم أمام نظيره ساوثامبتون ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق لا يزال أمامه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة من تحسن في الأداء والنتائج.

وقال لامبارد: "الفريق لم يبدأ المباراة بشكل جيد بالرغم من حديثنا حول ذلك الأمر من قبل، لكن الهدف جاء في الوقت المناسب وبعد ذلك شعرت ببعض الراحة".

وولفرهامبتون يُسقط سيتي وأرسنال وتشيلسي إلى المربع الذهبي

وأضاف: "من الجيد أن نسجل أربعة أهداف خارج ملعبنا ذلك يعني أننا نستطيع التسجيل لكن علينا ألا ننجرف بعيدًا بمشاعرنا، لا يزال الموسم طويلًا ولم نقدم أفضل ما لدينا بعد".

وأكمل عن أداء تامي أبراهام: "هو يقدم مستويات مذهلة ويعمل بشكل رائع دون الكرة، وأيضًا ويليان يقوم بعمل رائع، هو قائد لكن ليس من النوع الذي يصرخ".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز أمام نظيره ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد مساء اليوم على ملعب السانتس.