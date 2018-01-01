النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي يعاني من غياب فابريجاس وتشيك أمام كريستال بالاس

التعليقات()
Getty
تشيلسي بدون سيسك فابريجاس ولوفتوس تشيك في مواجهة كريستال بالاس بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة فريق كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت غياب كل من سيسك فابريجاس ولوفتوس تشيك.

التشكيلة خرج منها الثنائي بشكل كامل ولم يتواجدا حتى على مقاعد البدلاء في ظل اصابتهما في الوقت الأخير قبل المباراة ليستمرا خارج القائمة.

وتعرض فابريجاس لضربة أبعدته عن المباراة، وسيتم تجديد موقفه النهائي في الفترة المقبلة، بينما أصيب تشيك في ظهره وسيخضع لفحوصات إضافية قريبًا.

اختيارات المحررين

ملك الغطس والأفضل في البريميرليج - ردود أفعال مجنونة على أداء صلاح ضد أرسنال

ويخوض تشيلسي مباراة اليوم بدون كل من بيدرو وهودسون أودوي اللذان يعانيان من إصابات سابقة أيضًا حيث لم يتواجدا في قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

ويحتل فريق تشيلسي في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس والذي يملك 38 نقطة.

تحليل | أرسنال يستعيد "روح فينجر" أمام ليفربول

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد شهد عدة تعثرات في الفترة الأخيرة أبعدته عن منطقة المنافسة الجارية حاليًا بين ليفربول صاحب الـ 54 نقطة وكل من توتنهام ومانشستر سيتي.

الموضوع التالي:
جوارديولا يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع براهيم دياز
الموضوع التالي:
الكشف عن حقيقة اقتراب عودة لوكاس للفيصلي الأردني
الموضوع التالي:
هدف برشلونة وأرسنال يحسم مستقبله في ليل
الموضوع التالي:
رونالدو يقود قائمة كبار النجوم المشاركين في جوائز جلوب سوكر في دبي‎
الموضوع التالي:
رانييري: أردت قتل كامارا بعد ركلة الجزاء
إغلاق