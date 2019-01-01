تشيلسي يسقط ودياً أمام كاواساكي الياباني

لامبارد يواصل التجارب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خسر تشيلسي أمام كاواساكي فرونتال ودياً مساء الجمعة بهدف مقابل لا شيء ضمن اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الفريق استعداداً للموسم المقبل.

هدف المباراة الوحيد سجله المحترف البرازيلي لياندرو دامياو في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ليعطي الفريق اليابان الانتصار.

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اعتمد فرانك لامبارد، مدرب الفريق، على خطة 4-3-3، وشهد اللقاء مشاركة كورت زوما ، وكذلك كينيدي وميتشي باتشواي، العائدون من الإعارة.

وبدأ تشيلسي معسكره التحضيري بمباراتين وديتين في أيرلندا، تعادل في الأولى، ثم فاز في الثانية، ثم انتقل لجولته الآسيوية.

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ويواصل تشيلسي ودياته الأسبوع المقبل، فيلعب مع برشلونة في الثالث والعشرين، ثم أمام ريدينج بالثامن والعشرين، وريد بول بالحادي والثلاثين من يوليو.

وينطلق موسم تشيلسي في الأسبوع الثاني من أغسطس عندما يلعب أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولي من البريميرليج.