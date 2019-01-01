ما الذي أعاق انتقال باريلا لتشيلسي رغم توصله لاتفاق مع كالياري؟

ماذا حدث في كواليس انتقالات يناير؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع توتوميركاتو ويب أن تشيلسي نجح في التوصل لاتفاق مع كالياري حول نيكولا باريلا خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأضاف الموقع الإيطالي أن الناديين توصلا لاتفاق حول انتقال اللاعب صاحب الـ21 عامًا للبلوز مقابل 50 مليون يورو، لكن باريلا نفسه رفض الأمر ورفض عقدًا لـ5 سنوات مع النادي الإنجليزي كان سيحصل بموجبه على 25 مليون يورو خلال تلك الفترة.

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وأوضح توتوميركاتو أن الرفض جاء لأسباب عائلية خاصة بباريلا المطلوب في عدد من الأندية الإيطالية أبرزها ميلان وروما وإنتر.

كالياري كان سيُعوض رحيل باريلا بلاعب بوكا جونيورز "ناهيتان نانديز"، إذ كان سيضمه مقابل 21 مليون يورو.

يُذكر أن تشيلسي حاول جاهدًا التعاقد مع لاعب وسط خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير بعد رحيل لاعبه سيسك فابريجاس، إلا أنه لم ينجح في محاولاته تلك واكتفى بدعم مركز المهاجم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين من يوفنتوس.