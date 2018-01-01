مشجع تشيلسي يعتذر لستيرلينج على الإهانات العنصرية

مشجع تشيلسي يؤكد أنه يشعر بالخجل على خلفية اتهامه بالعنصرية ضدرحيم ستيرلينج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أبدى كولن وينج المشجع لنادي تشيلسي والذي تم اتهامه بالعنصرية في حق نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج أنه يشعر بالخجل حيال ذلك وأنه نادم على تصرفاته التي لا تليق على حد وصفه. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان مانشستر سيتي قد سقط للمرة الأولى هذا الموسم حين انهزم أمام تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج السبت الماضي، وذلك لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال هذه المباراة، التقطت عدسات الكاميرا صورًا لمجموعة من مشجعي تشيلسي يصيحون على نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج أثناء توجهه للعب رمية تماس، ما اكتفى ستيرلينج بالرد عليه بابتسامة.

وتم التحقيق في هذه الواقعة من قبل إدارة نادي تشيلسي، التي قررت بدورها حرمان هؤلاء المشجعين الأربعة من دخول ملعب ستامفورد بريدج كإجراء تأديبي.

وتحدث كولن وينج مشع تشيلسي المتهم لصحيفة دايلي ميل البريطانية حيث قال: "أشعر بالخجل حيال ذلك، ولا أعلم لماذا قمت بهذا التصرف المشين، إنني في حالة سيئة الآن بسبب ما حدث"

وأضاف: "لقد كان الأمر في إطار الاستفزاز الذي يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي، لم أنعته بألفاظ خارجة أو ما إلى ذلك، ولكنني بسبب هذه الواقعة فقدت وظيفتي وتذكرتي الموسمية"

يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد وجه لومًا لوسائل الإعلام الإنجليزي بعد المباراة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث انتقد صمتهم غير المبرر على تكرار وقائع التفرقة بين اللاعبين البيض والسود"